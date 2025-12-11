Nordio dal palco di Atreju | La separazione delle carriere non è punitivo è una conseguenza tecnica necessaria

Durante l'evento di Atreju, Carlo Nordio ha ribadito la sua posizione sulla riforma della giustizia, sottolineando che la separazione delle carriere rappresenta una conseguenza tecnica necessaria e non punitiva. Ha inoltre respinto le accuse che collegano la riforma a teorie complottiste, definendo tali critiche come

Dal palco di Atreju, Carlo Nordio difende ancora una volta la riforma della giustizia e respinge come "miseria argomentativa" le critiche che evocano la P2. "Il pubblico ministero viene elevato di rango, nessun intento punitivo", ribadisce il ministro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

RIFORMA NORDIO, A FOGGIA IL FRONTE DEL NO/ Confronto sui rischi per la magistratura - facebook.com Vai su Facebook

Separazione carriere, Nordio ad Atreju: "Disgustato dai magistrati che sulla riforma evocano la P2” - Il ministro della Giustizia dal palco attacca ancora una volta le toghe: “Mi ha colpito questa miseria argomentativa che andava avanti per slogan”. Segnala msn.com

Nordio dal palco di Atreju: “La separazione delle carriere non è punitivo, è una conseguenza tecnica necessaria” - Dal palco di Atreju, Carlo Nordio difende ancora una volta la riforma della giustizia e respinge come “miseria argomentativa” le critiche che evocano la P2. fanpage.it scrive