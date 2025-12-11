Non vedo l’ora del mio primo cadavere Ragazzini europei in pericolo | peggio di un horror

Thesocialpost.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chat tra un bambino di 11 anni e un ragazzo di 19 scatena preoccupazioni e timori sulla pericolosità delle conversazioni online tra minori e adulti. Le inquietanti parole del bambino e l’incoraggiamento dell’adulto rivelano un clima di allarme sulla tutela dei minori e sui rischi nascosti nel mondo digitale.

Una chat agghiacciante tra un bambino di  11 anni  e un giovane di  19: il più piccolo annuncia con inquietante entusiasmo di non vedere l’ora di assistere al suo « primo cadavere », mentre l’altro lo incoraggia: « Resta motivato, arriverà ». Non è la trama di un horror, ma una conversazione reale finita sotto la lente degli investigatori europei. È la manifestazione del fenomeno noto come  “Violence-as-a-Service”, la  violenza a noleggio, un modello criminale che arruola minorenni per compiere omicidi su commissione. Nel caso svedese, la polizia è riuscita a intervenire prima che l’irreparabile accadesse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

