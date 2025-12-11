Non vedo l’ora del mio primo cadavere Ragazzini europei in pericolo | peggio di un horror

Una chat tra un bambino di 11 anni e un ragazzo di 19 scatena preoccupazioni e timori sulla pericolosità delle conversazioni online tra minori e adulti. Le inquietanti parole del bambino e l’incoraggiamento dell’adulto rivelano un clima di allarme sulla tutela dei minori e sui rischi nascosti nel mondo digitale.

Una chat agghiacciante tra un bambino di 11 anni e un giovane di 19: il più piccolo annuncia con inquietante entusiasmo di non vedere l’ora di assistere al suo « primo cadavere », mentre l’altro lo incoraggia: « Resta motivato, arriverà ». Non è la trama di un horror, ma una conversazione reale finita sotto la lente degli investigatori europei. È la manifestazione del fenomeno noto come “Violence-as-a-Service”, la violenza a noleggio, un modello criminale che arruola minorenni per compiere omicidi su commissione. Nel caso svedese, la polizia è riuscita a intervenire prima che l’irreparabile accadesse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non vedo l’ora del mio primo cadavere”. Ragazzini europei in pericolo: peggio di un horror

Corriere della Sera. «Non vedo l'ora di vedere il mio primo cadavere» scrive un bambino svedese di undici anni su Instagram. Dall'altra parte dello schermo, il suo contatto diciannovenne lo rassicura: «Resta motivato, arriverà». Poi gli offre 14mila dollari per

