Non usa il neutro per i transessuali | finisce incatenato davanti al giudice

Enoch Burke, noto per le sue posizioni contro i diritti trans, si è visto recentemente coinvolto in una controversia legale che lo ha portato a essere incatenato davanti a un giudice. La sua battaglia, che si inserisce in un contesto di tensioni sociali e culturali, prosegue senza sosta, con conseguenze che lo vedranno trascorrere anche il periodo natalizio in carcere.

Continua la battaglia di Enoch Burke, che rimarrà in un carcere popolato da stupratori pure a Natale. Maltrattato dalla Corte: «È una presenza maligna e minacciosa, un intruso che perseguita la scuola». Il giudice Brian Cregan ha deciso che Enoch Burke resterà in carcere fino a quando non avrà fatto ammenda, non si sarà mostrato pentito di avere offeso la Corte e non la smetterà di presentarsi nella sua ex scuola, l’istituto che lo ha cacciato ormai nel 2022. Burke è ancora in carcere e potrebbe dunque restarvi fino a Natale. Si trova nella prigione irlandese di Mountjoy, popolata per lo più da stupratori e persino da un killer, passa il tempo a leggere la Bibbia e partecipa in collegamento alle udienze che lo riguardano. 🔗 Leggi su Laverita.info