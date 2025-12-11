Non solo Chernobyl | nella guerra in Ucraina torna l’incubo atomico tra blackout colpi di artiglieria e danni alle linee elettriche L’Aiea | Cresce il rischio di incidenti nucleari

Nella guerra in Ucraina si riaccende il timore di incidenti nucleari, tra blackout, combattimenti e danni alle infrastrutture. L’Aiea segnala un aumento del rischio, evidenziando come Chernobyl rappresenti solo la punta dell’iceberg di una minaccia più ampia e attuale, con impianti nucleari vulnerabili agli attacchi e alle tensioni in corso.

Chernobyl è solo la punta dell’iceberg, il fantasma che evoca gli incubi del passato. Colpita a febbraio da un drone, la camicia d’acciaio costruita per impedire rilasci radioattivi ha bisogno di ulteriori lavori per scongiurare ogni tipo di fuga. Ma la situazione della centrale nucleare distrutta nell’incidente che nel 1986 terrorizzò il mondo non è la più preoccupante. Perché sotto il pelo dell’acqua tra continui blackout, colpi di artiglieria sempre più vicini e linee elettriche danneggiate la sicurezza degli impianti ucraini è sempre più “ precaria “. Lo dice l’ Agenzia internazionale per la sicurezza atomica nel suo ultimo rapporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo Chernobyl: nella guerra in Ucraina torna l’incubo atomico tra blackout, colpi di artiglieria e danni alle linee elettriche. L’Aiea: “Cresce il rischio di incidenti nucleari”

