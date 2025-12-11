Non Sei Solo – Salerno | l' inaugurazione della sede al via servizi legali e psicologici

Il 12 dicembre alle 17.30 si inaugura a Salerno la nuova sede di Non Sei Solo, in via Nizza 134. Un centro dedicato a offrire supporto legale e psicologico, diventando un punto di riferimento per chi vive momenti di difficoltà e cerca assistenza concreta sul territorio.

E' in programma il 12 dicembre alle 17.30, l’inaugurazione ufficiale della sede di Non Sei Solo – Salerno, in via Nizza 134, un luogo pensato per offrire supporto concreto, servizi legali e psicologici e un punto di riferimento sul territorio per chi attraversa momenti di difficoltà. Un’occasione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Entra nel vivo il Natale salernitano: a rendere ancora più magica l'atmosfera delle Luci d'Artista arriva l'attesa inaugurazione dell'albero in Piazza Portanova #Salerno #salernocultura #lucidartistasalerno2025 - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, tornano le Luci d'artista: De Luca all'inaugurazione - A Salerno si respira aria di Natale con l'accensione delle Luci d'Artista, la consueta e attesa esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine che durerà fino al 1 febbraio 2026. Si legge su ilmattino.it