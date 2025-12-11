Non mi alleno fino alle Olimpiadi è pericoloso Sono nella forma migliore di sempre | Lindsey Vonn in vista di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino, si prepara con entusiasmo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver dichiarato di non allenarsi fino alle Olimpiadi per ragioni di sicurezza, la campionessa americana si sente in forma e pronta a tornare in pista, questa volta su un terreno familiare e ricco di significato.

“ A Cortina mi sento a casa. Per la prima volta sarò in pista ai Giochi su una pista che conosco bene, è un’enorme opportunità. In tutte le altre Olimpiadi avevo fatto forse una o due gare sullo stesso pendio, ma questa volta è totalmente diverso”. Così la stella dello sci alpino, la statunitense Lindsey Vonn, in una intervista a La Repubblica, alla vigilia delle prove di CdM sulla Corviglia di St. Moritz, parlando dei Giochi di Milano-Cortina, al via tra meno di due mesi. “Devo fare i conti, ma forse ho gareggiato 40, 50 volte sulla Olympia delle Tofane: molte di più delle altre ragazze. Non ci alleneremo quasi per niente fino alle Olimpiadi: è più pericoloso allenarsi che gareggiare, e io voglio restare sana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it