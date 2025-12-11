Non esiste una cucina italiana ma bene che sia stata premiata

L'UNESCO ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio dell'Umanità, un traguardo importante. Tuttavia, è fondamentale chiarire che la cucina italiana, formalmente, non esiste come unica entità, ma si compone di molte cucine regionali e locali. Questo articolo esplora le sfumature e le differenze di questa ricca tradizione culinaria.

di Giorgio Boratto L’Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell’Umanità. Grande risultato ma bisognerebbe sapere che la Cucina italiana formalmente non esiste; noi abbiamo una cucina regionale o meglio dire locale. L’Italia è l’unico paese al mondo che ogni circa 50 km cambia il dialetto e cambiano i sapori della cucina. Per questo l’Italia ha il patrimonio culinario più vario e ricco della cucina mondiale. Tutto è dovuto a secoli di storia e influenze culturali tra le più diverse che hanno dato origine ad una varietà culinaria eccezionalmente ricca e variegata. Così ogni regione e città si caratterizza oltre che per i suoi costumi, opere d’arte, con una propria identità gastronomica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non esiste una cucina italiana (ma bene che sia stata premiata)

