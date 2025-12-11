Non è un caso se Mourinho ha vinto due Champions e Conte non è mai andato oltre i quarti di finale Gazzetta

L'articolo analizza le differenze tra Mourinho e Conte nel contesto delle competizioni europee, evidenziando i successi di Mourinho con due Champions vinte rispetto alle prestazioni di Conte, che non è mai passato i quarti di finale. La Gazzetta, attraverso il commento di Sebastiano Vernazza, approfondisce anche la recente vittoria del Benfica sul Napoli per 2-0.

La Gazzetta, con Sebastiano Vernazza, commenta e analizza la facile vittoria del Benfica sul Napoli per 2-0. Scrive la Gazzetta: José Mourinho non finisce mai. In uno dei suoi momenti più grigi, con il Benfica tagliato fuori da quasi tutto, il “vecchio” José ha battuto l’arcirivale Antonio Conte nel loro primo confronto in Champions. Il successo non è stato estemporaneo né casuale, il Benfica ha dominato il Napoli dall’inizio alla fine. E la vittoria ha una logica storica. Mou di Champions ne ha vinte due, una con il Porto e una con l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it