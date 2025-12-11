Non è prostituzione legalizzata Sesso e disabilità chi sono i Lovegiver di Firenze e della Toscana

L'articolo esplora il ruolo dei Lovegiver di Firenze e della Toscana, figure che offrono supporto e compagnia alle persone con disabilità. In un contesto in cui il tema della sessualità fatica a essere affrontato in modo aperto e normato, questi operatori rappresentano un punto di riferimento importante, distinguendosi dalla prostituzione legalizzata e promuovendo un'inclusione più consapevole e rispettosa.

"Sia a livello normativo che di scuole, istituzioni, c'è molta fatica nel trattare il tema della sessualità. Figuriamoci per quanto riguarda la disabilità. La mia è stata una scelta anche per dare una risposta più chiara alle famiglie, che molto spesso si trovano in difficoltà: parliamo di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it