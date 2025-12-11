Non è magia | le sfilate Pre Fall anticipano le tendenze più forti del 2026 da tenere d' occhio e provare già adesso

Le sfilate Pre Fall 2026 offrono uno sguardo anticipato sulle tendenze più hot del prossimo anno, già da ora in evidenza. Tra ritorni e nuove ossessioni, l’animalier e i quadri si affermano come protagonisti. Un’anteprima che permette di scoprire in anticipo cosa indosseremo nel 2026, lasciando trasparire le tendenze emergenti e i nuovi must-have.

Il 2025 non è ancora terminato, ma in questo periodo ci si affaccia già all’ anno che verrà: cosa indosseremo? Quali tendenze ci faranno innamorare? Le sfilate Pre Fall 2026 delle ultime settimane ci danno qualche indizio: torna l’ animalier (che in realtà non s’è mai andato) e la s tampa a quadri si annuncia come prossima ossessione collettiva. I cappotti? Furry. Gli abiti? Lunghi, ma con un focus sulla schiena nuda. Tutte le tendenze da tenere d’occhio per il prossimo autunno. I cappotti, pantaloni e gonne: le nuove silhouette secondo le sfilate Pre Fall 2026. La moda, si sa, guarda sempre avanti: neanche il tempo di salutare il 2025 come si deve, che già tutta l’attenzione si sposta sulle tendenze moda dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Non è magia: le sfilate Pre Fall anticipano le tendenze più forti del 2026, da tenere d'occhio e provare già adesso.

AL VIA IL BANDO “SCUOLE IN MASCHERA 2026” La magia del Carnevale di Acireale si apre ancora una volta alle scuole! È ufficialmente online il bando dedicato alle sfilate dei gruppi in maschera degli istituti d’infanzia, primaria e secondaria di prim - facebook.com Vai su Facebook