Non è la mano di Dio Storie di donne che hanno affrontato la procreazione assistita a Roma

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo racconta le esperienze di donne romane che hanno affrontato il percorso della procreazione assistita, tra sfide emotive e speranze. Esplora le difficoltà e le emozioni profonde legate a questo cammino, evidenziando come il dolore e la resilienza si intreccino nelle loro storie di ricerca di maternità.

“Lavori, vivi, provi a essere funzionale, ma quel dolore occupa uno spazio dentro di te e non se ne va. È come un rumore di fondo costante”. Loredana Vanini, romana, descrive l’inizio del suo viaggio nella Procreazione medicalmente assistita (Pma). Aveva 34 anni quando si è rivolta per la prima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

