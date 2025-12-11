Non chiamatelo solo bar è altro

Oliva Section80Bar, aperto da meno di due anni, rappresenta più di un semplice bar. Nato da un’idea di Marco Orlando, fondatore di Section80, casa di produzione video milanese, è l’estensione fisica di un progetto creativo che unisce convivialità e creatività in un ambiente innovativo.

Oliva Section80Bar nasce poco meno di due anni fa da un'idea di Marco Orlando, fondatore di Section80, casa di produzione video milanese, per essere l'estensione fisica di un progetto creativo già esistente. Non è il primo caso di imprenditori che arrivano da settori completamente diversi e decidono di aprire il proprio spazio ibrido a Milano, partendo dal bar, ma andando ben presto molto oltre. Lo spazio, in via Carlo Farini, con un'atmosfera tipica da locale dell'Isola, è stato disegnato da Studio Wok, che ha scelto materiali urbani — cemento nero, acciaio zincato, intonachino da facciata — per costruire un ambiente modulare destinato a ospitare lavoro, incontri ed eventi.