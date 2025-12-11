Non chiamateli miracoli | come funzionano e dove cercare le sperimentazioni mediche che possono salvarci la vita

Le sperimentazioni cliniche rappresentano un elemento fondamentale della medicina moderna, offrendo nuove speranze e possibilità di cura. Questi studi approfonditi consentono di testare farmaci e trattamenti innovativi, spesso trasformando diagnosi disperate in successi terapeutici. Scopri come funzionano e dove trovare le sperimentazioni più promettenti per migliorare la propria salute e salvare vite.

Un vero e proprio pilastro della medicina moderna. Le sperimentazioni cliniche sono ormai un volano essenziale della ricerca e, in molti casi, hanno ribaltato prognosi considerate senza speranza. Solo nel 2023 l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha approvato 611 studi, in larga parte. 🔗 Leggi su Today.it

Non chiamateli miracoli: come funzionano (e dove cercare) le sperimentazioni mediche che possono salvarci la vita - Dalle neoplasie alle malattie rare, dalle patologie degenerative a quelle metaboliche: ogni anno vengono approvate migliaia di sperimentazioni cliniche che contribuiscono al progresso scientifico e a ... Lo riporta today.it