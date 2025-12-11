Non bisogna divinizzare la proteina

L'equilibrio tra sport e alimentazione è fondamentale per raggiungere il benessere. Tuttavia, spesso si tende a enfatizzare un aspetto, come l'apporto proteico, senza considerare l'importanza di un approccio complessivo e bilanciato. È essenziale comprendere come queste due componenti vadano integrate correttamente, evitando di cadere in estremi o credenze infondate.

Sport e alimentazione: due strade verso il benessere nate per procedere in parallelo ma a cui, purtroppo, spesso di non si dà la dovuta importanza. A voler rimettere le riflessioni sul binario giusto è stato l’evento ‘ Nutrire lo sport ’ tenutosi al Cirfood District ieri sera, proprio il giorno in cui la cucina italiana è stata proclamata patrimonio immateriale Unesco. Ospiti Federico Buffa, che ha moderato l’incontro, la campionessa paralimpica e ingegnere biomedica, Giulia Ghiretti, l’architetto ed ex capitano della Nazionale italiana di rugby, Massimo Giovanelli, e la giornalista scientifica e autrice best seller, Eliana Liotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Non bisogna divinizzare la proteina"

"Non bisogna divinizzare la proteina" - La campionessa paralimpica Giulia Ghiretti: "Prima delle gare riso e carne bianca" ... Riporta msn.com