Non avremmo potuto chiedere un regalo più bello per Natale | Diletta Leotta è incinta L’annuncio sui social con Loris Karius

La cicogna passerà nuovamente per casa di Diletta Leotta e Loris Karius. La giornalista e il calciatore hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio con una foto su Instagram postata dal portiere. Nella descrizione si legge: “Per Natale non avremmo potuto chiedere un regalo più bello “. E ancora: “ Aria diventerà una sorella maggiore e il nostro cuore è pronto ad amare entrambe”. I due diventeranno nuovamente genitori a distanza di 2 anni dalla nascita della primogenita, Aria Rose. Il regalo più bello. Mamma Diletta e papà Karius hanno annunciato con gioia l’arrivo del quinto membro di casa (contando il cagnolino). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it