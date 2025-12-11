Non abusò della studentessa sul bus Assoluzione bis per un 27enne

La Corte d’appello di Bologna ha confermato l’assoluzione per un 27enne egiziano accusato di violenza sessuale aggravata su una studentessa faentina di 18 anni. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti, ribadendo l'innocenza dell’imputato e chiudendo così un procedimento giudiziario che aveva suscitato attenzione e dibattito.

La Corte d’appello di Bologna, presieduta da Andrea Santucci, ha confermato l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” del cittadino egiziano accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa faentina, 18enne all’epoca dei fatti. Il processo era arrivato in secondo grado su ricorso della Procura di Ravenna. Dopo essere stato arrestato, nell’ottobre 2023, il giovane aveva passato una settimana in carcere per poi finire ai domiciliari, misura che fu confermata anche dal Riesame di Bologna. L’imputato, 27 anni, difeso dall’avvocato Francesco Papiani, ad oggi viene scagionato da ben due sentenze di assoluzione, in attesa di un eventuale ricorso in Cassazione da parte dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

