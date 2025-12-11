Non abituatevi al bel tempo C' è la data | quando torna la pioggia

Un'ampia area anticiclonica sta dominando il Mediterraneo, spingendo le perturbazioni a spostarsi più a Nord o a rimanere sull'Atlantico. Questa situazione favorisce un periodo di tempo stabile, ma le previsioni indicano che la pioggia tornerà presto: ecco quando. Le immagini satellitari aggiornate mostrano chiaramente questa dinamica atmosferica.

Le immagini sempre aggiornate del satellite mostrano una vasta area anticiclonica dominare sul Mediterraneo con le perturbazioni costrette a scorrere molto più a Nord o a rimanere in pieno Atlantico. Questo "blocco atmosferico", però, ha i giorni contati visto che molto presto il maltempo tornerà protagonista sull'Italia a suon di nubi, pioggia e neve in montagna. La durata dell'alta pressione. Il fine settimana, però, è salvo: chi vorrà organizzare gite fuori porta e stare all'aria aperta potrà farlo senza particolari problemi sul fronte atmosferico visti i cieli sereni e le temperature molto miti soprattutto in collina, montagna e sulle zone costiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it