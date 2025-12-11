Nola due cani scomparsi dall’abitazione | Carabinieri li rintracciano e sequestrano

Due cani scomparsi a Nola sono stati rintracciati e sequestrati dai Carabinieri, che hanno anche individuato un furgone sospetto. L'operazione ha portato all’attenzione di un 38enne e di un 50enne, al vaglio delle autorità. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo mirata alla tutela degli animali e alla sicurezza pubblica.

Carabinieri rintracciano un furgone sospetto e trovano due Amstaff: al vaglio la posizione di un 38enne e di un 50enne. Ieri mattina, i carabinieri della compagnia di Nola hanno ricevuto una segnalazione relativa ad un cane in stato di abbandono. Arrivati in pochi minuti sul posto, del cane e del proprietario 38enne, non è stata trovata traccia. Attraverso l’analisi delle telecamere cittadine e alla raccolta di informazioni, i carabinieri del nucleo radiomobile di Nola e del nucleo forestali di Marigliano, hanno scoperto che un 50enne col suo furgone aveva raggiunto l’abitazione del 38enne e si era allontanato con due cani di razza Amstaff. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

