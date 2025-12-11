Nobel per la Pace Machado appare in pubblico dopo 11 mesi | il saluto dall’hotel a Oslo e l’abbraccio coi sostenitori – Video

Dopo undici mesi di clandestinità, María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Nobel per la Pace, è tornata a mostrarsi pubblicamente a Oslo. L’evento, documentato da un video, vede la politica salutare dalla finestra di un hotel e scambiare affettuosi abbracci con i sostenitori, segnando un importante ritorno alla ribalta internazionale.

La leader dell’opposizione del Venezuela e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado è apparsa in pubblico a Oslo dopo mesi di clandestinità. L’attivista pro-democrazia è uscita sul balcone dell’iconico Grand Hotel di Oslo poco prima delle 2,30 del mattino, ora locale, dopo aver trascorso gli ultimi 11 mesi nascosta nella capitale venezuelana, Caracas. Decine di sostenitori hanno scandito slogan come “Coraggiosa!” e “Libertà!” davanti all’hotel e hanno intonato l’inno nazionale venezuelano al suo arrivo. “Gloria alla nazione coraggiosa, che si è scrollata di dosso il giogo!” hanno gridato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nobel per la Pace, Machado appare in pubblico dopo 11 mesi: il saluto dall’hotel a Oslo e l’abbraccio coi sostenitori – Video

La figlia Ana ritirando in sua vece il premio Nobel per la pace lo aveva annunciato: la madre, Maria Corina Machado, si sarebbe affacciata dal balcone del Grand Hotel di Oslo per salutare i suoi sostenitori. E così è stato. La donna più ricercata dal governo di - facebook.com Vai su Facebook

