Nobel Machado a Oslo | l' oppositrice venezuelana saluta la folla sotto il suo hotel

Maria Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana, è arrivata a Oslo. La sua presenza ha attirato l’attenzione della folla sotto l’hotel, anche se non ha potuto partecipare alla cerimonia di consegna del Nobel per la pace.

È arrivata a Oslo, capitale della Norvegia, Maria Corina Machado, l’oppositrice venezuelana premio Nobel per la pace anche se non ha fatto in tempo a partecipare alla cerimonia di premiazione. Machado si è affacciata al balcone del suo hotel nel centro della città e ha salutato la folla che la acclamava. Il premio è stato ritirato mercoledì dalla figlia Ana Corina Sosa che ha riportato le parole della madre: “Questo premio ha un significato profondo: ricorda al mondo che la democrazia è essenziale per la pace”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel, Machado a Oslo: l'oppositrice venezuelana saluta la folla sotto il suo hotel

Ci sono Nobel negati, rifiutati o proibiti. La storia del più importante riconoscimento internazionale è costellata di casi che hanno suscitato dibattito, proteste e attriti diplomatici. Documentazione di Sandra Nicosia #tg3 #nobel #machado - facebook.com Vai su Facebook

#Tv2000 - Giornata #dirittiumani. #Machado non ritira di persona il #Nobel #10dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

