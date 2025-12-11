No social agli under 16 | giusto o no? La parola ai giovani dalla Spagna alla Nigeria
L'Australia ha vietato l'uso dei social network ai minori di 16 anni, sollevando dibattiti su limiti e libertà. Da Madrid a Lagos, i giovani di diverse nazionalità esprimono il loro punto di vista, riflettendo sulle conseguenze di questa misura. Un confronto globale sulle opportunità e i rischi dell'uso dei social media tra i più giovani.
M ilano, 10 dic. (askanews) – L’Australia ha vietato i social network alle persone sotto i 16 anni. Giusto o sbagliato? Rispondono le adolescenti e gli adolescenti di tutto il mondo. Leggi anche › Smartphone e “famiglie salmone”, le 12 strategie per proteggere i figli dell’epidemiologo di Harvard No social under 16: parola ai giovani, dalla Spagna alla Nigeria. “Penso che sia un’età un po’ troppo alta per vietare i social media. Credo che forse 13 o 12 sarebbero più appropriati. Ma ripeto, dato che ero un bambino non molti anni fa, lo scaricheranno comunque”, dice Emilio Campagner, dalla Danimarca “Credo che mi piacerebbe molto che venisse introdotto soprattutto in Spagna, perché mi riguarda più da vicino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
