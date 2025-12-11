No all’Italia Gattuso disperato | lo hanno preso in giro

Gennaro Gattuso si trova in una situazione complicata con la Nazionale Italiana, nonostante le numerose richieste degli ultimi mesi. La sua posizione appare sempre più incerta, e le aspettative sembrano essere state deluse. La situazione genera preoccupazione e disappunto, lasciando aperti numerosi dubbi sul futuro del tecnico e sulla direzione della squadra nazionale.

Malgrado le richieste degli ultimi mesi, pare proprio che per Gennaro Gattuso e la Nazionale Italiana si metta male. La missione che Gennaro Gattuso ha di fronte a sé non è affatto semplice e tantomeno scontata da ultimare. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha il compito di riportare gli azzurri a partecipare a un mondiale di calcio dopo che l’ultima volta in cui è accaduto qualcosa del genere è stato il 2014. Oltre dieci anni senza l’Italia, una delle nazioni più rappresentative in assoluto con quattro mondiali e due europei conquistati, a una coppa del mondo. Qualcosa che l’ex allenatore di Milan e Napoli cercherà di cambiare a partire dai prossimi playoff. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com