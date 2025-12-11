Nicola 'Stakanov' Conficoni, noto per la sua posizione contraria, rappresenta una figura di spicco nel consiglio regionale del Friuli Occidentale. Pur non avendo estratto carbone come il celebre eroe russo, il suo impegno e la sua presenza tra i banchi dell'assemblea lo rendono un punto di riferimento nel panorama politico locale.

