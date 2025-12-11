Nicola ' Stakanov' Conficoni il consigliere dei 67 No
Nicola 'Stakanov' Conficoni, noto per la sua posizione contraria, rappresenta una figura di spicco nel consiglio regionale del Friuli Occidentale. Pur non avendo estratto carbone come il celebre eroe russo, il suo impegno e la sua presenza tra i banchi dell'assemblea lo rendono un punto di riferimento nel panorama politico locale.
Nicola Conficoni a testa alta: «Ci ho sperato ma più di così non potevamo fare» - 30 come tutti i giorni, caffè con biscotti a casa, poi a seguire lo spoglio fino alle 11 al Sacro Cuore, dov'è cresciuto Nicola Conficoni, il candidato a sindaco del Pd con ... Come scrive ilgazzettino.it
Fvg, mancano 225 mmg. Conficoni (Pd): “Erano 918 nel 2015 ma 693 del 2023” - Conficoni, con il sua istanza di accesso agli atti, certifica che ad oggi in Friuli Venezia Giulia mancano ben 225 medici con un aumento di quasi 300 ... Riporta quotidianosanita.it