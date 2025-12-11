Neymar salva il Santos e si opera Ora la rincorsa all’ultimo Mondiale

Neymar, talento eccezionale e figura complessa, ha affrontato una stagione segnata da infortuni e sfide. Dopo aver salvato il Santos e deciso di operarsi, si prepara alla rincorsa per l’ultimo Mondiale, puntando a chiudere un ciclo importante della sua carriera. La sua storia è un mix di grandi successi e difficoltà personali, simbolo di un’icona del calcio brasiliano.

Un talento enorme, un carattere difficile, un fisico fragile. E’ la storia di Neymar, uno degli ultimi fuoriclasse sfornato dalla scuola brasiliana, che è esploso nel Santos, la squadra di Pelè e poi dopo Barcellona, Paris Saint Germain e Al Hilal è tornato dove aveva iniziato. Perchè certi amori non finiscono mai e Neymar ama il Santos più di ogni altra cosa al mondo tanto da giocare le ultime partite di campionato con un menisco da operare. Una prova di coraggio in un momento di grande depressione: Neymar era tornato al Santos per riportarlo ai fasti di un tempo, ma il suo 2025 è stato ricco più di dolori che di gioie. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Neymar salva il Santos e si opera. Ora la rincorsa all’ultimo Mondiale

Dopo aver salvato il Santos con 3 vittorie nelle ultime 3, Neymar ha già in testa il prossimo obiettivo: la Coppa del Mondo 2026 con il suo Brasile. Prima, però, dovrà operarsi: già da tempo è infortunato al menisco, ma nonostante ciò per il suo Santos è sceso c - facebook.com Vai su Facebook

Neymar è riuscito nella missione più complicata: salvare il suo Santos. Un obiettivo raggiunto nonostante i gravi problemi fisici, fra ginocchio e menisco, che lo hanno tormentato nell’ultimo periodo. C’è chi, però, sarebbe disposto a rinunciare a un ginocchio p Vai su X

Prima si sacrifica, ora si opera. Ma in 10 giorni Neymar potrebbe aver salvato il suo Mondiale - E allora Neymar dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio dopo aver giocato con i dolori e stretto i denti per. Segnala tuttomercatoweb.com

Neymar salva il Santos con una gamba sola: “Ora mi opero, voglio il Mondiale” - Dalle stalle alle stelle: l’esperienza di Neymar al Santos è svoltata proprio nel momento peggiore dell’attaccante brasiliano, che si è infortunato gravemente lo scorso 20 novembre al menisco del gino ... Si legge su msn.com