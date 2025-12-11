NEW ME TOUR | il viaggio di rinascita di Marcello Sutera nei teatri italiani

A dicembre prende il via il “NEW ME TOUR” di Marcello Sutera, un viaggio tra musica, emozioni e impegno sociale. Il tour anticipa l’uscita del suo nuovo album strumentale “NEW ME”, accompagnato dal singolo “Salsedine”, e rappresenta un percorso di rinascita e introspezione attraverso i teatri italiani.

Il tour anticipa l'uscita del nuovo disco strumentale di inediti, "NEW ME", preceduto dal singolo "Salsedine" Parte a dicembre nei teatri italiani il "NEW ME TOUR" del bassista e compositore Marcello Sutera, un progetto che unisce musica, narrazione personale e impegno sociale. Sul palco, insieme a lui, un ensemble di musicisti di altissimo livello e una serie di ospiti speciali del panorama italiano e internazionale, per uno spettacolo ad alto impatto emotivo. Il tour anticipa l'uscita del nuovo disco strumentale di inediti "NEW ME" (Collettivo Funk distribuzione TuneCore), un lavoro che racconta un percorso di trasformazione personale e artistica, tra ricerca sonora, libertà espressiva ed energia live.

