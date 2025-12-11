Netflix-Warner Bros Pier Silvio Berlusconi | Regole dovrebbero essere uguali per tutti

Pier Silvio Berlusconi sottolinea l'importanza di regole uguali per tutti nel settore dell'intrattenimento. Riguardo all'accordo tra Netflix e Warner Bros., lo considera un passo importante a livello globale, evidenziando come anche attori già di grande rilievo come Warner e Paramount abbiano bisogno di un quadro normativo uniforme per favorire la crescita e la competitività.

L’accordo Netflix-Warner Bros. “sarebbe qualcosa di molto importante a livello mondiale, anche se già oggi Warner e la stessa Paramount hanno dimensioni notevoli. Entrano in un mondo già popolato da giganti, non vedo questi grandi cambiamenti”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese. “E’ una cosa rilevante per il mondo dei media globale ma tendo a non sovrastimare gli effetti. Da editore italiano preferirei avere 4 players invece di 3 per una questione solo di competizione. Mi sembra però più un discorso americano”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netflix-Warner Bros., Pier Silvio Berlusconi: “Regole dovrebbero essere uguali per tutti”

