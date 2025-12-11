Nessuno si illuda | l' ultimo stupro a Roma non è un caso isolato No al buonismo killer sugli immigrati

L'ultima aggressione a Roma evidenzia una problematica di lunga data, che coinvolge sicurezza, integrazione e disagio sociale. Questo episodio non rappresenta un caso isolato, ma il sintomo di una realtà complessa e difficile da affrontare, che richiede interventi concreti e una riflessione approfondita sulla gestione delle periferie e sulla convivenza urbana.

Nessuno si illuda, non è un caso isolato. È la ferita purulenta che Roma si porta dietro da anni, un'ulcera che infetta le periferie e che nessuno ha il coraggio di cauterizzare. Una studentessa di 23 anni esce dalla metro Jonio dopo mezzanotte, tra il 6 e il 7 dicembre: tre nordafricani la bloccano, la trascinano nel buio di via Gran Paradiso, la violentano a turno sotto i lampioni spenti. Non è un fulmine a ciel sereno. È la regola, non l'eccezione. La violenza sessuale da immigrati irregolari è una piaga biblica che flagella anche Roma, capitale d'Italia. Dati alla mano: nel 2023, il 43% degli autori di violenze sessuali denunciati erano stranieri, a fronte di un 8-9% della popolazione residente. 🔗 Leggi su Iltempo.it