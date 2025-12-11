Nervi tesi a Bologna per Virtus-Hapoel Tel Aviv L' ex sardina contraddice Lepore | I collettivi

Domani sera a Bologna si disputa la sfida di Eurolega tra Virtus e Hapoel Tel Aviv, una partita attesa che promette alte tensioni. La rivalità tra le due squadre si è intensificata anche a livello extrasportivo, alimentando l'attenzione e l'aspettativa di una gara carica di adrenalina e confronti.

Domani sera a Bologna ci sarà la sfida di Eurolega tra Virtus e Hapoel Tel Aviv: una gara ad alto potenziale di tensioni soprattutto a fronte di quanto visto in strada solo poche settimane fa, quando la formazione di casa ha sfidato l'altra squadra israeliana, il Maccabi. L'unica differenza è che stavolta non si giocherà al PalaDozza, che sorge in città, ma alla Virtus Arena, in zona fiera. Le minacce degli attivisti, però, sono le stesse, così come sembrano uguali le intenzioni dei facinorosi, pronti a scendere in piazza per manifestare contro la formazione ospite. La richiesta è quella di non giovare la partita in nome del solito " boycott Israel " e anche questa volta si registrano tensioni tra le forze politiche cittadine.

