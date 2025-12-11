Neres | Sapevamo quanto fosse forte il Benfica qui allo stadio Luz soprattutto io

David Neres, esterno del Napoli, ha analizzato la sconfitta in Champions League contro il Benfica allo stadio Luz. Con un commento sincero, Neres ha riconosciuto la forza della squadra avversaria, sottolineando la difficoltà di affrontarla in casa. L'intervista offre uno sguardo sulla prestazione del giocatore e sulle sfide incontrate nella partita.

Stanotte David Neres, esterno brasiliano del Napoli, ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Benfica ai microfoni di Sport Tv. Le sue parole: « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Sapevamo quanto fosse forte il Benfica qui allo stadio Luz, soprattutto io. Siamo venuti qui cercando la vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ora è il momento di andare avanti, abbiamo un’altra partita domenica.» Le parole di Neres. Il Napoli ha sottovalutato il Benfica? «No, non sottovalutiamo mai nessuno. Scendiamo sempre in campo per dare il massimo. Sapevamo della forza del Benfica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres: «Sapevamo quanto fosse forte il Benfica qui allo stadio Luz, soprattutto io»

Davide Neres: "Sappiamo che è molto importante". Davide Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League tra il [.....] - facebook.com Vai su Facebook

RADIO CRC- Napoli, Lang: "Sono molto felice per il momento che sto vivendo, con Hojlund e Neres c'è chimica, contro la Juventus non è una partita come le altre ma lo sapevo già" ift.tt/7ANuJQX Vai su X

Neres: «Sapevamo quanto fosse forte il Benfica qui allo stadio Luz, soprattutto io» - David Neres commenta la sconfitta del Napoli col Benfica, sottolineando rispetto per l’ex club e focus sulla prossima partita. Lo riporta ilnapolista.it

SPORT TV - Champions, Napoli, Neres: "Partita molto difficile, ora andiamo avanti, in azzurro sono felice ma è stato bello tornare al Da Luz" - David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato a Sport TV dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. napolimagazine.com scrive