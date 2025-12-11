Neonata travolta e uccisa sull’A5 cosa non torna nella versione del camionista e il racconto dei testimoni

Un tragico incidente sulla A5 ha causato la morte di una neonata di quasi tre mesi. La versione del camionista coinvolto e i testimoni presentano versioni divergenti, sollevando dubbi sulla dinamica dell’incidente. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, mentre si indaga sulle cause e sulle responsabilità.

È stato individuato il camionista accusato di aver tamponato l'automobile sulla quale viaggiava la bimba di quasi 3 mesi morta sulla A5. L'uomo ha negato però l'incidente, riferendo di aver colpito un cinghiale. La sua versione dei fatti, non coincide con quanto riferito da alcuni testimoni.

Neonata travolta sulla Torino-Aosta, caccia a due pirati della strada: un furgone avrebbe causato l'incidente, un'auto non si sarebbe fermata

È stato individuato l'uomo al volante del furgone che avrebbe tamponato l'auto con a bordo la neonata di 2 mesi che si sarebbe inizialmente fermato ma poi avrebbe ripreso la marcia senza prestare soccorso L'ovetto con la neonata, sbalzato sull'asfalto, sar