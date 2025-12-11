Neonata morta sull’A5 il conducente del furgone | L’ho scambiata per un cinghiale Poi viene fuori tutto è shock
Nella serata di sabato 6 dicembre, l’autostrada A5 Torino-Aosta è stata teatro di una tragedia: una neonata di due mesi ha perso la vita in un incidente. Il conducente del furgone ha dichiarato di aver scambiato la piccola per un cinghiale, suscitando shock e rivelando i drammatici dettagli dell’accaduto.
L’autostrada A5 Torino-Aosta è stata teatro di una tragica fatalità nella serata di sabato 6 dicembre, dove la piccola Lucia, una bambina di soli due mesi, ha perso la vita in un incidente stradale. La dinamica, ancora in fase di piena ricostruzione, vede al centro un tamponamento che ha coinvolto la Fiat 500X guidata dalla madre, Costanza Flora. Le conseguenze dell’impatto sono state devastanti: la neonata è stata sbalzata sull’asfalto insieme all’ovetto e, successivamente, travolta da un’altra vettura. Il conducente del furgone, il cui veicolo ha innescato la sequenza di eventi, è ora al centro delle indagini condotte dalla Procura di Ivrea, che procede per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
