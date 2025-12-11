Neonata morta sulla A5 | indagini in corso e molti punti ancora da chiarire

Una tragica vicenda scuote l'autostrada A5: una neonata è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto, mentre emergono nuovi dettagli sulla tragica perdita di una vita così giovane, a pochi giorni dal suo terzo mese di vita.

Una tragedia a pochi giorni dal terzo mese di vita. Domani, 12 dicembre, la piccola avrebbe compiuto tre mesi. Invece, sabato ha perso la vita in un drammatico incidente sulla autostrada A5, all'altezza di Volpiano (Torino). Secondo la prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava con la madre sarebbe stata tamponata da un furgone, finendo fuori strada; subito dopo la neonata, sbalzata con il seggiolino sulla carreggiata, sarebbe stata travolta da una terza vettura, al momento non ancora identificata. Il conducente del furgone, già ascoltato dagli investigatori, nega qualsiasi responsabilità, sostenendo di aver urtato "un animale".

