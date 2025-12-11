Neonata morta in autostrada il conducente del furgone | Ho urtato un cinghiale Si cerca ancora un altro automobilista

Un tragico incidente sull'autostrada A5 di Volpiano ha causato la morte di una neonata di quasi tre mesi. Il conducente del furgone ha dichiarato di aver urtato un cinghiale, mentre si prosegue la ricerca di un altro automobilista coinvolto. L'incidente si è verificato sabato, pochi giorni prima del terzo mese della piccola.

Domani, 12 dicembre, avrebbe compiuto tre mesi la bambina che sabato è morta nell'incidente sull'autostrada A5 all'altezza di Volpiano (Torino). L'auto di mamma e figlia sarebbe stata urtata da un furgone e poi la piccola sarebbe stata falciata da una terza auto (non rintracciata). Il conducente. 🔗 Leggi su Today.it

Neonata morta nell'incidente a Volpiano, individuato e indagato il conducente del furgone che ha urtato l'auto ift.tt/upoKMYR Vai su X

CRONACA ITALIA Neonata morta sull’A5, due auto in fuga dopo l’incidente: la procura indaga per omicidio stradale - facebook.com Vai su Facebook

Neonata morta in autostrada, il conducente del furgone: “Ho urtato un cinghiale”. Ora è indagato - In un secondo momento, ha quindi aggiunto di essersi fermato dopo avere urtato "qualcosa di lieve". Da torino.repubblica.it

Neonata morta nell'incidente sull’A5: aperta inchiesta per omicidio stradale e fuga del conducente - Bimba morta nell'incidente sull’A5: la madre ferita e la Procura di Ivrea apre un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto. Riporta notizie.it