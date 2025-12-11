Nell’ombra del killer è un film thriller del 2021, diretto da Brian Skiba, che va in onda stasera su Rai Premium. La trama segue la storia di Grace Mcguire, una donna che ha da poco divorziato e che ha una relazione con un uomo più giovane, Alex. Quest’ultimo lavora per lei nel suo nuovo ristorante. Nel frattempo, Grace si occupa della sua figlia adolescente, mentre l’ex marito è un alcolizzato che si sta curando. La donna decide di assumere Lilith, un’assistente personale, per ricevere aiuto nell’organizzazione della casa e degli affari. Ma ecco che la sua vita subisce una svolta che la trasporta in un tunnel mortale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Nell’ombra del killer (2021) come finisce: spiegazione finale