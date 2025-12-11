nelle foreste casentinesi ballano 100 lupi il trekking per scoprire la fauna selvatica del parco

Nelle Foreste Casentinesi si contano ormai circa 100 lupi, un segnale di rinascita della fauna selvatica nel parco. Dopo anni di minacce e diminuzione, il predatore torna a popolare il territorio, offrendo l'opportunità di scoprire questa affascinante specie attraverso escursioni e trekking nella natura incontaminata.

Cesena, 11 dicembre 2025 – Non solo l' Alto Savio, ma anche l' Alto Bidente balla coi lupi. E pensare che negli anni '70, nel crinale tosco-romagnolo, era rimasto solo qualche esemplare e si rischiava l'estinzione di quello straordinario predatore. Alto Savio e Alto Bidente si sviluppano in buona parte anche nel territorio di Bagno di Romagna. Adesso, considerando solo l'area protetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, viene stimato che vi abbiano habitat stanziale circa 100 lupi, sintesi di monitoraggio col wolf-howling. La camminata dei 'Trekkabbestia' per vedere i lupi. E a proposito di lupi, il gruppo escursionistico dei ' Trekkabbestia' di S.