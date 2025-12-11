Nell' auto piena di esplosivi con i bimbi di 2 e 10 anni genitori arrestati | Quel carico poteva uccidere tutti

Due genitori sono stati arrestati mentre viaggiavano con i figli di 2 e 10 anni, trovati in auto con un carico di esplosivi, tra cui

Viaggiavano in auto insieme ai figlioletti di 2 e 10 anni, ma con loro avevano anche un carico di esplosivi "Cobra" e polvere pirica. Due genitori, Domenico Paone, di 42 anni, e Giuseppina Borriello di 34, sono stati arrestati nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, dopo essere stati. 🔗 Leggi su Today.it