Nella Giornata mondiale dei diritti umani Trump minaccia la Cpi e il Consiglio d’Europa vuole depotenziare la Corte Ue Cedu

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, si registrano due significativi attacchi: Donald Trump minaccia la Corte penale internazionale, mentre i ministri del Consiglio d’Europa si riuniscono a Strasburgo per modificare la Convenzione europea dei diritti umani. Due iniziative che evidenziano tensioni e sfide nel panorama dei diritti umani e della giustizia internazionale.

Hanno scelto la Giornata mondiale dei diritti umani per sferrare i loro attacchi. Da un lato il presidente Usa, Donald Trump, che è tornato a minacciare la Corte penale internazionale, dall'altro i ministri dei Paesi del Consiglio d'Europa, riuniti a Strasburgo per "modernizzare" la Convenzione europea dei diritti umani. Ma sarebbe meglio dire per limitare il potere della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), accusata di intralciare le politiche europee in tema di immigrazione, così da poter liberamente utilizzare gli Hub nei paesi terzi, come l'Albania. Trump minaccia la Cpi. Stop alle indagini su di lui e sui leader israeliani.