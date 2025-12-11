Nella Giornata mondiale dei diritti umani Trump minaccia la Cpi e il Consiglio d’Europa vuole depotenziare la Corte Ue Cedu
In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, si registrano due significativi attacchi: Donald Trump minaccia la Corte penale internazionale, mentre i ministri del Consiglio d’Europa si riuniscono a Strasburgo per modificare la Convenzione europea dei diritti umani. Due iniziative che evidenziano tensioni e sfide nel panorama dei diritti umani e della giustizia internazionale.
Hanno scelto la Giornata mondiale dei diritti umani per sferrare i loro attacchi. Da un lato il presidente Usa, Donald Trump, che è tornato a minacciare la Corte penale internazionale, dall’altro i ministri dei Paesi del Consiglio d’Europa, riuniti a Strasburgo per “modernizzare” la Convenzione europea dei diritti umani. Ma sarebbe meglio dire per limitare il potere della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), accusata di intralciare le politiche europee in tema di immigrazione, così da poter liberamente utilizzare gli Hub nei paesi terzi, come l’Albania. Trump minaccia la Cpi. Stop alle indagini su di lui e sui leader israeliani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Diritti umani, Mattarella: "Rapporto inscindibile con la pace" - "L'evidenza di tale relazione aiuta a comprendere come la pace sia il risultato di un impegno quotidiano e di una responsabilità condivisa, che trova il suo fondamento nella tutela della dignità di og ...
Mattarella: "L'Italia ripudia la guerra. Legame inscindibile tra diritti umani e pace. La violenza non prevalga sulle regole" - Nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Presidente richiama al rispetto del diritto internazionale
#HumanRightsDay Giornata Mondiale dei Diritti Umani. messaggio del Presidente Mattarella. "Esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace: il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda" scrive il Capo dello Stato.
Proprio per la Giornata mondiale dei diritti umani il nostro progetto editoriale Nessun Dogma ha pubblicato nel 2020 il "Codice europeo della libertà di non credere". Un'opera che esplora in maniera sistematica, paese per paese, la situazione di atei e agnosti