nella bottega dei libri risorti dove le storie tornano a vivere

Nella bottega dei “Libri Risorti”, le storie trovano nuova vita tra antichi volumi e pagine restaurate. Questa libreria antiquaria celebra il ciclo di rinascita dei libri, trasformando oggetti apparentemente morti in tesori preziosi. Un luogo magico dove il passato si reintegra nel presente, risvegliando l’amore per la lettura e la memoria letteraria.

Libri Risorti, che bellissimo nome per una libreria antiquaria. Perché i libri spesso sembrano morti ma spesso poi risorgono. Innanzitutto i libri dei defunti. Quelli che il libraio antiquario rimette in circolazione, ricolloca in nuove librerie. Ecco qui il passaggio generazionale, la trasmissione culturale: non agli eredi di sangue bensì agli eredi di spirito. Mi trovo a Reggio Emilia, nel centro morto di una città più morta di un baule di libri in cantina, una città la cui resurrezione non riesco proprio a immaginare, e ascolto, circondato da scaffali e pile, le incantevoli, umbratili storie del libraio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it