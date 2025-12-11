Nel sacchetto raccolto in strada le dosi di crack da spacciare lo stratagemma della pusher

Una pusher fermata dalle forze dell'ordine aveva nascosto le dosi di crack in un sacchetto di carta abbandonato in strada. Dopo aver raccolto il sacchetto, si è allontanata e l'ha nascosto nella borsa, cercando di celare le prove del suo traffico illecito.

Ha fermato l'auto, è scesa e ha raccolto da terra un sacchetto di carta, che ha poi nascosto all’interno della borsa. In questo modo una donna di 46 anni riceveva la droga da vendere per le piazze di spaccio di Nettuno. Ad arrestarla i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Anzio, la corsa al sacchetto in via San Giacomo: dentro 35 dosi di cocaina e crack - Anzio, 10 dicembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato una donna di 46 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziata del reato di spaccio ... Lo riporta ilfaroonline.it