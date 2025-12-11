Nel presepe c’è un pupo che si muove ma era un latitante del Ghana | arrestato

Un presepe insolito ha attirato l'attenzione: al suo interno è stato scoperto un giovane che si muoveva, rivelando un latitante del Ghana. Dopo essere stato arrestato, l'uomo ha mostrato un comportamento eccessivo, arrivando a denudarsi nella vicina chiesa del Crocifisso. Un episodio che ha suscitato scalpore nella comunità.

Una volta fuori dal presepe, il 39enne è andato in escandescenza: arrivato nella vicina chiesa del Crocifisso si è denudato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nel presepe «c’è un pupo che si muove», ma era un latitante del Ghana: arrestato

Leggo. . «Nel presepe c'è un pupo che si muove». Non era un pupo, ma un uomo originario del Ghana di 39 anni latitante da qualche settimana. La segnalazione è avvenuta a Galatone e sul posto è intervenuto subito il sindaco Flavio Filoni, con l'assessore a - facebook.com Vai su Facebook

Si mimetizza tra le statue giganti del presepe, ma il sindaco lo smaschera: «Quel pupo si muove». Arrestato latitante 39enne Vai su X

“Nel presepe c’è un pupo che si muove”, ma era un latitante nascosto tra i pastori: se ne accorge il sindaco - A Galatone il sindaco ha notato un personaggio che si muoveva nel presepe: era un 38enne ricercato. Scrive fanpage.it

“Nel presepe c’è una statua che si muove”: ricercato 38enne si rifugia nella Natività, arrestato - La segnalazione non poteva passare inosservata: fra i pupi del presepe allestito a Galatone (provincia di Lecce), in piazza Santissimo Crocefisso, c’era effe ... Riporta telebari.it