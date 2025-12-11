Nel nome del nonno | Porto lui e tutti voi in giro per il mondo

Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica e medaglia olimpica, ha condiviso un messaggio di affetto e radici durante la Giornata delle Marche 2025 a Senigallia. Nel suo discorso, ha sottolineato il valore delle Marche come casa eterna e ha rivolto parole di incoraggiamento ai giovani presenti, portando il suo esempio di successo e passione.

SENIGALLIA (Ancona) "Le Marche sono e saranno per sempre la mia casa". Firmato, Sofia Raffaeli. È un messaggio tanto potente, quanto efficace, quello rivolto dalla stella della ginnastica ritmica internazionale (la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai campionati del mondo di ritmica, campionessa mondiale All Around 2023 e bronzo olimpico a Parigi 2024) e delle Fiamme Oro, ai tanti giovani arrivati al Teatro La Fenice di Senigallia per la Giornata delle Marche 2025. E giù di applausi. Scroscianti. "Ricevere questo premio è per me un grande onore e una responsabilità", riferimento dell’atleta al Picchio D’Oro, la massima onorificenza conferita dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel nome del nonno: "Porto lui e tutti voi in giro per il mondo"

