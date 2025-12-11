Nel Lazio 30 Comuni sono rifiuti free ma nessuno è in provincia di Latina

Nel Lazio, 30 Comuni sono stati riconosciuti come “rifiuti free”, attestando un impegno significativo nella gestione sostenibile dei rifiuti. Tuttavia, nessuno di questi si trova nella provincia di Latina, che invece conta 23 Comuni Ricicloni, dimostrando un diverso livello di attenzione e risultati nel settore della raccolta differenziata nella regione.

Sono 30 i Comuni “Rifiuti Free” nel Lazio, ma nessuno si trova nella provincia di Latina che mantiene invece i suoi 23 Comuni Ricicloni (sui 216 del Lazio). Sono solo alcuni dei dati che emergono dall’ultimo dossier di Legambiente che fotografano la situazione in tutto il Lazio e sono stati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it