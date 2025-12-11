Nel 2025 oltre 100mila euro di danni dovuti alla fauna selvatica

Nel 2025, la presenza di fauna selvatica ha causato ingenti danni all'agricoltura nella provincia di Ravenna. Lupi e altri animali selvatici hanno provocato perdite per circa 300mila euro nei campi coltivati dalle Cooperative Agricole Braccianti, evidenziando le sfide legate alla convivenza tra attività umane e fauna selvatica.

Lupi e fauna selvatica nel 2025 hanno causato danni per circa 300mila euro nei campi coltivati dalle Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna. Lo riporta Legacoop. Particolarmente colpito è il territorio cervese. "Alla Cab Comprensorio Cervese nel 2025 sono stati stimati e in parte contabilizzati oltre 100mila euro di danni alle colture e alle strutture aziendali. Siamo sottoposti a una pressione continua – riferisce Paolo Rosetti, direttore della Cab Cervese –. I colombacci mangiano il girasole in fase di emergenza delle plantule o di maturazione, le taccole colpiscono la colza, i daini devastano il vivaio di piante di fragole, trifoglio, grano e rompono i teli dei vivai bietole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

