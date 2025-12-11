Nei ’Luoghi dell’anima’ con Piccioni e Jung Lodo Guenzi si racconta

Luoghi dell’anima, il festival dedicato a Tonino Guerra, torna con un ricco programma tra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli. Tra incontri e momenti di approfondimento, l’evento ospita quest’anno autori e artisti come Piccioni, Jung e Lodo Guenzi, offrendo al pubblico un viaggio tra cinema, musica e cultura incentrato sull’eredità del grande sceneggiatore e scrittore.

Tanti ospiti sul palco anche oggi a Luoghi dell'anima, il festival cinematografico dedicato a Tonino Guerra, di scena tra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli. Oggi sarà il turno di Alissa Jung, Lodo Guenzi e Giuseppe Piccioni, in una giornata che sarà tutta dedicata al cinema dell' Emilia-Romagna. A dare il via alla giornata al cinema Fulgor, dopo la sezione del concorso Riflessi rivolto ai corti, sarà la lezione tenuta dal regista Giuseppe Piccioni alle 16, a cui seguirà alle 17 l'arrivo di Alissa Jung e la proiezione in concorso del suo Paternal Leave, il film con Luca Marinelli girato quasi interamente in regione.

Rimini. Dal 10 al 14 dicembre torna Luoghi dell'Anima – Italian Film Festival