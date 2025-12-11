negrita recensione e scaletta del canzoni per anni spietati tour in teatro 2025

I Negrita hanno fatto tappa a Montecatini Terme con il loro Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025, il racconto del concerto e la scaletta. I Negrita hanno fatto tappa a Montecatini Terme per la seconda data toscana del loro Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025, con la band si prepara per gli ultimi appuntamenti di questa avventura live che si chiuderà il 19 e 20 dicembre ad Arezzo, loro città natale. Sul palco insieme a Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich ci sono Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

