Né racconti edulcorati né doppiopesismi di comodo

Sulla vicenda della metro Jonio, in ambienti investigativi c'è cautela: le indagini sono in corso e non c'è certezza sulla dinamica dei fatti e sul tipo di violenza di cui potrebbe essere stata oggetto la giovane vittima. Dunque, le cronache del Tempo di oggi sono doverosamente prudenti. Ma, alzando e allargando lo sguardo, il quadro resta maledettamente cupo, anche a prescindere da questo singolo episodio. Non a caso titoliamo «Roma caput stupri»: guardate i precedenti, e incrociateli con i numeri e le storie delle nostre due inchieste, quella sul degrado e l'insicurezza a Roma, e quella sulla rete criminale dell'immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Iltempo.it