Né racconti edulcorati né doppiopesismi di comodo
L'indagine sulla vicenda della metro Jonio è ancora in corso, e gli ambienti investigativi mantengono la massima cautela. Attualmente, non ci sono certezze sulla dinamica dei fatti né sul tipo di violenza subita dalla giovane vittima. La situazione rimane sotto analisi, con le autorità che attendono ulteriori elementi per fare chiarezza su quanto accaduto.
Sulla vicenda della metro Jonio, in ambienti investigativi c'è cautela: le indagini sono in corso e non c'è certezza sulla dinamica dei fatti e sul tipo di violenza di cui potrebbe essere stata oggetto la giovane vittima. Dunque, le cronache del Tempo di oggi sono doverosamente prudenti. Ma, alzando e allargando lo sguardo, il quadro resta maledettamente cupo, anche a prescindere da questo singolo episodio. Non a caso titoliamo «Roma caput stupri»: guardate i precedenti, e incrociateli con i numeri e le storie delle nostre due inchieste, quella sul degrado e l'insicurezza a Roma, e quella sulla rete criminale dell'immigrazione illegale.
Ecco la prima del Tempo di oggi @tempoweb ROMA CAPUT STUPRI Dubbi degli inquirenti sull'ultimo caso, ma si sono registrati 16 episodi in due anni. Contro i racconti edulcorati e a colori pastello sulla reale situazione in cui versa Roma.
