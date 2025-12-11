Nba Cup 2025 | Oklahoma travolge Phoenix San Antonio elimina i Lakers Definite le semifinali

La NBA Cup 2025 si avvicina alle fasi decisive con le semifinali ormai definite. Oklahoma City ha dominato Phoenix, mentre San Antonio ha eliminato i Lakers. Ora Thunder e Spurs si preparano a sfidarsi, mentre Orlando e New York si contendono il passaggio alla finale nella Final Four di Las Vegas.

Thunder e Spurs completano il quadro: OKC sfiderà San Antonio, mentre Orlando affronterà New York nella Final Four di Las Vegas. Le semifinali della Nba Cup 2025 sono ufficialmente definite. Al Paycom Center, Oklahoma City impone la propria legge demolendo i Phoenix Suns con un perentorio 138-89, conquistando la 24ª vittoria nelle ultime 25 partite stagionali. Una gara senza storia, dominata dai Thunder dal primo all'ultimo possesso.

