Nato | noi prossimo obiettivo di Mosca

L'articolo analizza le recenti tensioni geopolitiche e le minacce emergenti che coinvolgono Mosca, evidenziando come le forze oscure dell'oppressione siano di nuovo attive. La necessità di un'azione rapida e decisa per prevenire un conflitto imminente rappresenta un tema centrale, richiamando l'attenzione sulla fragile situazione internazionale.

16.27 "Le forze oscure dell'oppressione sono di nuovo in marcia. Per fermare una guerra prima che inizi dobbiamo essere assolutamente chiari sulla minaccia. Siamo il prossimo obiettivo della Russia e siamo già in pericolo". Così il segretario generale della Nato Rutte. "Ciò che sta accadendo in Ucraina potrebbe accadere ai Paesi alleati. Dobbiamo passare a una mentalità da tempo di guerra. Nato più forte con investimenti degli alleati al 5% del Pil annuo nella difesa entro il 2035. Aumentiamo protezione e sosteniamo Kiev". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

