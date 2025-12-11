Natività 2025

Ecco la vignetta di Natività 2025, un'ironica interpretazione della tradizionale scena natalizia, pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano. Un modo originale per affrontare il periodo delle festività con umorismo e riflessione, attraverso l'occhio del vignettista Natangelo.

