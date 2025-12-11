Natività 2025
Ecco la vignetta di Natività 2025, un'ironica interpretazione della tradizionale scena natalizia, pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano. Un modo originale per affrontare il periodo delle festività con umorismo e riflessione, attraverso l'occhio del vignettista Natangelo.
– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi #natività #presepe #vignette #natangelo #umorismo #ilfattoquotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ermanno Poletti. Angelo Branduardi · Natale. “Natività in Vaticano” graffito su intonaco per la mostra “100 Presepi in Vaticano” di Ermanno Poletti #graffiti #centopresepi #centopresepiinvaticano #terredipresepi #sgraffito #nativity #natività #vaticano #natale20 - facebook.com Vai su Facebook