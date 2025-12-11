Natale sul Lago Maggiore | a Stresa il concerto del Sunshine Gospel Choir

Novaratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale si avvicina e sul Lago Maggiore si prepara un evento musicale speciale. Sabato 13 dicembre alle 21, il Palazzo dei Congressi di Stresa ospiterà il concerto del Sunshine Gospel Choir, offrendo un momento di musica e convivialità per celebrare le festività in compagnia.

Sabato 13 dicembre, alle 21, sul palco del Palazzo dei Congressi di Stresa arriva lo spettacolo musicale del Sunshine Gospel Choir.Il Sunshine Gospel Choir, fondato e diretto da Alex Negro, porterà sul palco la magia e l'energia delle voci gospel per immergere il pubblico nella calda atmosfera. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

natale lago maggiore stresaPresepe Sommerso di Laveno Mombello: magia di Natale sul Lago Maggiore - Scopri il Presepe Sommerso di Laveno Mombello, 42 statue illuminate nelle acque del Lago Maggiore, tra tradizione, leggende e eventi natalizi nei dintorni. milanofree.it scrive

natale lago maggiore stresaNatale sul Lago Maggiore: a Stresa torna "Corri come Babbo Natale" - Domenica 7 dicembre sul Lago Maggiore torna, come ogni anno, l'evento "Corri come Babbo Natale", la corsa non competitiva natalizia in programma a Stresa. Secondo novaratoday.it